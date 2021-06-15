Afinal, bicicletas podem trafegar em rodovias? Fique por dentro da legislação

Nesta edição do "Direção Segura", o tema foi motivado por meio da dúvida de ouvinte. Direto dos Estados Unidos, o Rubens Lorenzini trouxe a seguinte mensagem: "Bom dia CBN. Poderia realizar a pergunta no quadro sobre a possibilidade de circulação de bicicletas em rodovias estaduais e federais. É permitido?". Ouvinte não fica sem resposta e, por isso, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, esclarece essa e outras dúvidas dos ouvintes. Ouça as explicações completas!