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Direção Segura

Afinal, bicicletas podem trafegar em rodovias? Fique por dentro da legislação

Quem explica é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 12:10

Publicado em 

15 jun 2021 às 12:10
O assunto é a circulação de bicicletas em rodovias
O assunto é a circulação de bicicletas em rodovias Crédito: Pexels
Nesta edição do "Direção Segura", o tema foi motivado por meio da dúvida de ouvinte. Direto dos Estados Unidos, o Rubens Lorenzini trouxe a seguinte mensagem: "Bom dia CBN. Poderia realizar a pergunta no quadro sobre a possibilidade de circulação de bicicletas em rodovias estaduais e federais. É permitido?". Ouvinte não fica sem resposta e, por isso, o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Valdo Lemos, esclarece essa e outras dúvidas dos ouvintes. Ouça as explicações completas!
Direção Segura - 15-06-21.mp3

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