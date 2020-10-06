Advertência para multas leves caso não seja reincidente por 12 meses

Ao longo das últimas edições do "Direção Segura", com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), temos destacado a série de mudanças aprovadas para a legislação de trânsito. Como destacado, o texto agora depende de sanção presidencial. Nesta terça-feira (06), fechando a série, a Inspetora da PRF-ES, Ludmila Tavares, traz como destaques os pontos que envolvem mudanças sobre multa, notificação eletrônica e bicicletas (parada sobre ciclovia ou ciclofaixa). Acompanhe as explicações!

Your browser does not support the audio element. Direção Segura - 06-10-20

AS MUDANÇAS

Multa: Torna todas as multas leves e médias puníveis apenas com advertência, caso o condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. O texto também determina prazo máximo de 180 dias para a aplicação da penalidade e expedição de notificação de multa ao infrator. Em caso de apresentação de defesa prévia, esse período passa a 360 dias. Se o poder público perder tais prazos, a multa perderá a validade.

Notificação eletrônica: O condutor poderá optar pelo sistema de notificação eletrônica de multas. Nesse caso, se ele não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá ganhar desconto de 40% no valor da multa. Mesmo assim, o sistema de notificação eletrônica deve disponibilizar campo destinado à apresentação de defesa prévia e de recurso, quando o condutor não reconhecer o cometimento da infração, na forma regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Bicicletas: O texto cria uma infração específica para a parada sobre ciclovia ou ciclofaixa (será infração grave) e aumenta a pena da infração por não redução da velocidade ao ultrapassar ciclistas. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) especificará as bicicletas motorizadas e equiparados não sujeitos ao registro, ao licenciamento e ao emplacamento para circulação nas vias.