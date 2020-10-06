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DIREÇÃO SEGURA

Advertência para multas leves caso não seja reincidente por 12 meses

Ouça as explicações da Inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ludmila Tavares

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 12:03

Publicado em 

06 out 2020 às 12:03
Ao longo das últimas edições do "Direção Segura", com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), temos destacado a série de mudanças aprovadas para a legislação de trânsito. Como destacado, o texto agora depende de sanção presidencial. Nesta terça-feira (06), fechando a série, a Inspetora da PRF-ES, Ludmila Tavares, traz como destaques os pontos que envolvem mudanças sobre multa, notificação eletrônica e bicicletas (parada sobre ciclovia ou ciclofaixa). Acompanhe as explicações!
Direção Segura - 06-10-20
AS MUDANÇAS
Multa: Torna todas as multas leves e médias puníveis apenas com advertência, caso o condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. O texto também determina prazo máximo de 180 dias para a aplicação da penalidade e expedição de notificação de multa ao infrator. Em caso de apresentação de defesa prévia, esse período passa a 360 dias. Se o poder público perder tais prazos, a multa perderá a validade.
Notificação eletrônica: O condutor poderá optar pelo sistema de notificação eletrônica de multas. Nesse caso, se ele não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá ganhar desconto de 40% no valor da multa. Mesmo assim, o sistema de notificação eletrônica deve disponibilizar campo destinado à apresentação de defesa prévia e de recurso, quando o condutor não reconhecer o cometimento da infração, na forma regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Bicicletas: O texto cria uma infração específica para a parada sobre ciclovia ou ciclofaixa (será infração grave) e aumenta a pena da infração por não redução da velocidade ao ultrapassar ciclistas. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) especificará as bicicletas motorizadas e equiparados não sujeitos ao registro, ao licenciamento e ao emplacamento para circulação nas vias.
[Fonte: Agência Senado]

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