Acidentes e assaltos colocam motoristas em risco na rodovia do Contorno

Cada vez mais os ouvintes têm relatado casos de acidentes e assaltos na região da Rodovia do Contorno, principalmente, nos trechos que dão acesso ao município de Cariacica. Em meio a esse cenário a equipe da Polícia Rodoviária Federal, nesta edição do Direção Segura, explica sobre as principais atividades de fiscalização realizadas pela PRF diante dos casos que têm ocorrido na região. Confira as explicações com o inspetor Valdo Lemos.

Em nota, a concessionária que administra a via, a Eco101 esclarece que a transferência do trecho que compreende a Rodovia do Contorno de Vitória ainda está em fase de transição com a Agência Nacional de Transportes Terrestres(ANTT). Atendendo a uma solicitação da ANTT, durante o processo de transferência a Eco101 realiza apenas serviços básicos de manutenção (serviços de roçada, limpeza de meio fio, operações tapa buraco e limpeza de canaletas), para garantir as condições mínimas de segurança do trafego. Enquanto o processo não for finalizado, a concessionária não está autorizada a realizar nenhum investimento no trecho, como por exemplo, a restauração do pavimento."