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Direção Segura

Acidente por excesso de velocidade isenta seguradora de cobrir danos

Confira as explicações do superintendente da Polícia Rodoviária Federal Willys Lira no quadro Direção Segura

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 19:00

Publicado em 

22 fev 2019 às 19:00
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu que acidentes causados por excesso de velocidade isentam as seguradoras de cobrir danos. A decisão ocorreu no dia 9 de fevereiro, após o relator do caso, o desembargador Luiz Cézar Medeiros, entender que a transportadora descumpriu o contrato porque o motorista da carreta estava em uma velocidade acima do permitido. O acidente aconteceu em Urussanga, região Sul de Santa Catarina.
Esse caso abre precedentes para outras decisões parecidas em todo país e o superintendente da Polícia Rodoviária Federal Willys Lira analisa a decisão e tira as dúvidas dos ouvintes sobre a questão. Confira!
Direção Segura - 22-02-19.mp3

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