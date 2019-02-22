Acidente por excesso de velocidade isenta seguradora de cobrir danos

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu que acidentes causados por excesso de velocidade isentam as seguradoras de cobrir danos. A decisão ocorreu no dia 9 de fevereiro, após o relator do caso, o desembargador Luiz Cézar Medeiros, entender que a transportadora descumpriu o contrato porque o motorista da carreta estava em uma velocidade acima do permitido. O acidente aconteceu em Urussanga, região Sul de Santa Catarina.