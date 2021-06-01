Acessórios do seu veículo que podem render multa e você nem sabia

Nesta edição do "Direção Segura", a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, traz um importante alerta aos motoristas: por mais que alguns acessórios de carro pareçam inofensivos, alguns esbarram na legislação de trânsito e podem render multas. Entre os exemplos estão película escura demais; engate para reboque - nem todos os veículos são considerados aptos a rebocar cargas -; xenônio sem ser "de nascença"; envelopar sem mudar documento e centrais multimídias "exageradas". Confira as explicações completas!