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Direção Segura

Acessórios do seu veículo que podem render multa e você nem sabia

Quem detalha é a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Ana Carolina Cavalcanti

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 12:14

Publicado em 

01 jun 2021 às 12:14
Carro, farol
Farol "xenônio" pode render multa Crédito: Pexels
Nesta edição do "Direção Segura", a Inspetora da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Ana Carolina Cavalcanti, traz um importante alerta aos motoristas: por mais que alguns acessórios de carro pareçam inofensivos, alguns esbarram na legislação de trânsito e podem render multas. Entre os exemplos estão película escura demais; engate para reboque - nem todos os veículos são considerados aptos a rebocar cargas -; xenônio sem ser "de nascença"; envelopar sem mudar documento e centrais multimídias "exageradas". Confira as explicações completas!
Direção Segura - 01-06-21.mp3

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