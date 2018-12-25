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DIREÇÃO SEGURA

Abuso de velocidade e embriaguez ao volante nas estradas federais

Condutor chegou a ser flagrado dirigindo a 173 Km/h na BR 101 no Espírito Santo

Publicado em 25 de Dezembro de 2018 às 11:51

Publicado em 

25 dez 2018 às 11:51
Cinco pessoas morreram, 144 ficaram feridas e 102 acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal desde o início da Operação Rodovida, em 14 de dezembro. 487 pessoas foram flagradas sem o uso do cinto de segurança e outras 111 embriagadas ao volante. Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Willys Lyra, também enfatiza a alta velocidade com que vários motoristas foram flagrados na BR 101: nas últimas ocorrências os radares marcaram 173 km/h, 170 km/h, 169 km/h e 167 km/h.
Direção Segura- 25-12-18.mp3

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