Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

DIREÇÃO SEGURA

Abril começa com mudança na legislação de trânsito

O Inspetor da PRF, Macedo Miranda, ainda traz as orientações para quem vai pegar a estrada no feriado de Semana Santa

Publicado em 27 de Março de 2018 às 12:00

Publicado em 

27 mar 2018 às 12:00
Abril começará com uma importante mudança na legislação de trânsito. A Lei n° 13.546/2017 altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e amplia a pena para o motorista alcoolizado que cometer lesão corporal ou homicídio.
Atualmente, pelo Código de Trânsito Brasileiro, os motoristas que se envolverem em acidente de trânsito com morte estão sujeitos à detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e suspensão do direito de dirigir. Com a nova lei, os motoristas que conduzirem veículos embriagados ou sob o efeito de qualquer substâncias psicoativas, tais como cocaína, LSD ou qualquer medicamento, ou produto que altere a capacidade psicomotora, e se envolver em acidente de trânsito com morte, a pena será de 5 (cinco) a 8 (oito) anos de reclusão.
Nesta edição do Direção Segura o Inspetor da PRF, Macedo Miranda, traz detalhes da mudança e, às vésperas do feriado de Semana Santa, também traz as orientações para quem vai pegar a estrada no feriadão. Confira!
CBN Direção Segura - Insp Macedo Miranda - 27-03-18
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados