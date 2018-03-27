Abril começa com mudança na legislação de trânsito

Atualmente, pelo Código de Trânsito Brasileiro, os motoristas que se envolverem em acidente de trânsito com morte estão sujeitos à detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e suspensão do direito de dirigir. Com a nova lei, os motoristas que conduzirem veículos embriagados ou sob o efeito de qualquer substâncias psicoativas, tais como cocaína, LSD ou qualquer medicamento, ou produto que altere a capacidade psicomotora, e se envolver em acidente de trânsito com morte, a pena será de 5 (cinco) a 8 (oito) anos de reclusão.