Abril começa com mudança na legislação de trânsito

Abril começará com uma importante mudança na legislação de trânsito. A Lei n° 13.546/2017 altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e amplia a pena para o motorista alcoolizado que cometer lesão corporal ou homicídio.
Atualmente, pelo Código de Trânsito Brasileiro, os motoristas que se envolverem em acidente de trânsito com morte estão sujeitos à detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e suspensão do direito de dirigir. Com a nova lei, os motoristas que conduzirem veículos embriagados ou sob o efeito de qualquer substâncias psicoativas, tais como cocaína, LSD ou qualquer medicamento, ou produto que altere a capacidade psicomotora, e se envolver em acidente de trânsito com morte, a pena será de 5 (cinco) a 8 (oito) anos de reclusão.
Nesta edição do Direção Segura o Inspetor da PRF, Macedo Miranda, traz detalhes da mudança e, às vésperas do feriado de Semana Santa, também traz as orientações para quem vai pegar a estrada no feriadão. Confira!
CBN Direção Segura - Insp Macedo Miranda - 27-03-18