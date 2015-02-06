A revisão nos veículos garante conforto e tranquilidade na hora de viajar

Calibragem de pneus, nível do óleo, verificação do sistema elétrico, troca de peças são alguns pontos imprescindíveis para assegurar uma viagem tranquila. Mas diversos condutores deixam a desejar nesse cuidado.
Direção Segura - 06-02-15
Publicado em 06 de Fevereiro de 2015 às 20:19
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