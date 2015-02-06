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DIREÇÃO SEGURA

A revisão nos veículos garante conforto e tranquilidade na hora de viajar

Conferir se os itens do carro estão em dia para pegar a estrada é primordial, mas, ainda assim, muitos motoristas não têm esse cuidado

Publicado em 06 de Fevereiro de 2015 às 20:19

Publicado em 

06 fev 2015 às 20:19
Calibragem de pneus, nível do óleo, verificação do sistema elétrico, troca de peças são alguns pontos imprescindíveis para assegurar uma viagem tranquila. Mas diversos condutores deixam a desejar nesse cuidado.
Direção Segura - 06-02-15

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