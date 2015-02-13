A expectativa é que a movimentação nas estradas seja intensa neste Carnaval

O movimento nas estradas que cortam o Estado deve ser maior nesta sexta-feira e sábado. Confira mais informações com a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Carolina André.
Direção Segura - 13-02-15
Publicado em 13 de Fevereiro de 2015 às 20:16
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