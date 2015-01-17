9 dicas para se evitar os erros mais comuns no trânsito

Quem nunca presenciou alguma infração de trânsito nas estradas? Até mesmo os motoristas mais experientes podem cometer erros capazes de provocar acidentes graves. Mudar de uma faixa para outra ou fazer manobras de maneira brusca, por exemplo, além de arriscado pode ser fatal. Até mesmo a falta de seta, reclamação muito comum no trânsito da Grande Vitória, pode rende multa de R$ 127,00.A inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Carolina André, separou uma série de 9 dicas sobre os erros mais comuns cometidos no dia a dia. Ouça e evite os riscos no trânsito.