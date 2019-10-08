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DIREÇÃO SEGURA

44 motoristas autuados por beber e dirigir na Festa da Polenta

33 condutores recusaram-se a se submeter ao teste de etilômetro e receberam multa no valor de R$ 2.934,00 e terão suas habilitações suspensas por, no mínimo, 12 meses, mediante processo que será instaurado pelo Detran

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 12:31

Publicado em 

08 out 2019 às 12:31
Durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no último sábado (05), em Venda Nova do Imigrante, durante a tradicional Festa da Polenta, 44 motoristas que beberam e dirigiram foram autuados em operação na Rodovia BR-262. Segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos, infelizmente os resultados comprovaram a insistência irresponsável por parte de muitos condutores em fazer uso de bebidas alcoólicas e assumir a direção de veículos.
Durante as abordagens, 33 condutores recusaram-se a se submeter ao teste de etilômetro e receberam multa no valor de R$ 2.934,00 e terão suas habilitações suspensas por, no mínimo, 12 meses, mediante processo que será instaurado pelo Detran. 
CBN Direção Segura - Insp Valdo Lemos - 08-10-19
 

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