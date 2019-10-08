44 motoristas autuados por beber e dirigir na Festa da Polenta

Durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no último sábado (05), em Venda Nova do Imigrante, durante a tradicional Festa da Polenta, 44 motoristas que beberam e dirigiram foram autuados em operação na Rodovia BR-262. Segundo o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos, infelizmente os resultados comprovaram a insistência irresponsável por parte de muitos condutores em fazer uso de bebidas alcoólicas e assumir a direção de veículos.