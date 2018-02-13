32 acidentes já registrados em estradas federais neste carnaval

No quadro Direção Segura desta terça-feira (13) de Carnaval o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Macedo Miranda divulgou uma parcial das ocorrências em estradas federais deste feriadão. Em 2017 foram 49 acidentes. Esse ano, até esta terça-feira (13) já foram registrados 32, sendo 10 graves, com 2 mortes e 25 feridos. A operação Carnaval da PRF prossegue até a meia-noite de quarta-feira de cinzas (14). O acidente mais grave ocorreu na noite do último sábado (10), na BR 101, em Atílio Vivácqua, quando em uma colisão frontal duas pessoas morreram.