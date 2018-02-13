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DIREÇÃO SEGURA

32 acidentes já registrados em estradas federais neste carnaval

No acidente mais grave, na BR 101, em Atílio Vivacqua, duas pessoas morreram

Publicado em 13 de Fevereiro de 2018 às 12:18

Publicado em 

13 fev 2018 às 12:18
No quadro Direção Segura desta terça-feira (13) de Carnaval o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Macedo Miranda divulgou uma parcial das ocorrências em estradas federais deste feriadão. Em 2017 foram 49 acidentes. Esse ano, até esta terça-feira (13) já foram registrados 32, sendo 10 graves, com 2 mortes e 25 feridos. A operação Carnaval da PRF prossegue até a meia-noite de quarta-feira de cinzas (14). O acidente mais grave ocorreu na noite do último sábado (10), na BR 101, em Atílio Vivácqua, quando em uma colisão frontal duas pessoas morreram. 
CBN Direção Segura - Insp Macedo Miranda - 13-02-18
De acordo com inspetor Macedo, o que contribuiu para esse número elevado de acidentes foi a imprudência ao volante. O que reforça essa afirmação são os números do teste do bafômetro: esse ano 19 motoristas já foram flagrados, em comparação ao ano passado que foram 24 em todo feriado. Aos que receberam multas de trânsito ano passado foram 1689 condutores esse ano já chega a marca de 2760 infrações.

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