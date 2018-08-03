20 anos do CTB e a busca pelo índice zero de mortes no trânsito

Os 20 anos de Código Trânsito Brasileiro (CTB) foram referendados, nesta semana, em Brasília. Deste tempo para cá as discussões de trânsito evoluíram e passaram a fazer parte da rotina de pedetres, motoristas, motociclistas e caminhoneiros. Mas um item na discussão ainda desperta a mesma preocupação: as mortes no trânsito. Nesse cenário, autoridades do trânsito têm se mobilizado por meio da importância da implementação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). O Plano foi instituído em janeiro, e que tem o objetivo de reduzir pela metade, em um período de dez anos, o índice de mortes no trânsito no país. O Superintendente Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), Willys Lyra, detalha as discussões a respeito do assunto.