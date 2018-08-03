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DIREÇÃO SEGURA

20 anos do CTB e a busca pelo índice zero de mortes no trânsito

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 19:02

Publicado em 

03 ago 2018 às 19:02
Os 20 anos de Código Trânsito Brasileiro (CTB) foram referendados, nesta semana, em Brasília. Deste tempo para cá as discussões de trânsito evoluíram e passaram a fazer parte da rotina de pedetres, motoristas, motociclistas e caminhoneiros. Mas um item na discussão ainda desperta a mesma preocupação: as mortes no trânsito. Nesse cenário, autoridades do trânsito têm se mobilizado por meio da importância da implementação do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). O Plano foi instituído em janeiro, e que tem o objetivo de reduzir pela metade, em um período de dez anos, o índice de mortes no trânsito no país. O Superintendente Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES), Willys Lyra, detalha as discussões a respeito do assunto.
Direção Segura - 03-08-18.mp3

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