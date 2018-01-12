É permitido transitar com motocicleta pelo corredor no trânsito?

Trânsito intenso na BR 101 na saída para o feriado Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Pelas cidades é comum ver motociclistas circularem frequentemente pelos chamados “corredores” de trânsito. Usar o espaço entre veículos é assunto polêmico e também leva ao debate sobre os riscos, estatísticas de acidentes e implicações legais que esse tipo de conduta no trânsito pode trazer. Nesta edição do "Direção Segura", o chefe substituto do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), inspetor Hemerly, conversa sobre o tema:

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Ele explica o que está definido sobre o uso do corredor com a legislação atual. "O artigo 56 do Código de Trânsito Brasileiro, em 1997, proibia o uso de corredor pelas motos. Mas esse tópico foi vetado na época. Atualmente, não há regulamentação, mas existem infrações e risco nesse tipo de conduta. O que tem em discussão no Congresso é o uso do corredor quando o trânsito estiver parado e com velocidade compatível com a via".

Saiba as possíveis autuações para quem usa o corredor no trânsito:

* Artigo 192 - deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais: multa

* Dirigir ameaçando pedestres ou outros veículos: multa e suspensão do direito de dirigir - se o agente entender que há velocidade alta ameaçando a segurança viária

* Artigo 188 - não se deve transitar ao lado de outro veículo pertubando o trânsito.