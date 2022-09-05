Uma viagem na história: o que era a democracia para os gregos e romanos

A democracia de hoje e o que era no passado! Nesta edição do "Democracia: que história é essa?", o historiador Rafael Simões nos leva a uma viagem no tempo quando se começa a falar de sistema democrático e espírito coletivo. Em destaque, os avanços da democracia em relação aos regimes políticos então existentes na História (tirania, monarquia, oligarquia, aristocracia, por exemplo). Quais eram os limites da democracia na Grécia Antiga e em Roma? Ouça a conversa completa!