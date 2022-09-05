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Democracia: que história é essa?

Uma viagem na história: o que era a democracia para os gregos e romanos

Ouça a participação do historiador Rafael Simões

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 11:33

Publicado em 

05 set 2022 às 11:33
Democracia
Democracia Crédito: Pixabay
A democracia de hoje e o que era no passado! Nesta edição do "Democracia: que história é essa?", o historiador Rafael Simões nos leva a uma viagem no tempo quando se começa a falar de sistema democrático e espírito coletivo. Em destaque, os avanços da democracia em relação aos regimes políticos então existentes na História (tirania, monarquia, oligarquia, aristocracia, por exemplo). Quais eram os limites da democracia na Grécia Antiga e em Roma? Ouça a conversa completa!
Democracia Que História é Essa - 05-09-22

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