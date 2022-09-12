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Democracia: que história é essa?

O fim da "democracia" na Grécia e em Roma e o surgimento de novas experiências

Ouça o terceiro episódio da série sobre como surgiram os modelos democráticos no mundo

Publicado em 12 de Setembro de 2022 às 11:48

Publicado em 

12 set 2022 às 11:48
"Democracia, que história é essa?" Crédito: A Gazeta/CBN Vitória
Neste terceiro episódio da série "Democracia: que história é essa?", o historiador Rafael Simões traz como destaque o desaparecimento da democracia após as experiências na Grécia e em Roma, até o o surgimento de novos modelos de governos participativos, a partir do século 12. "Com a invasão da Grécia Antiga (primeiro pelos macedônios e depois pelos romanos) e o fim da experiência republicana em Roma, a democracia ou a experiência de governos com participação popular de algum grau, vai conhecer um inverno de cerca de 600 anos (na região norte da Europa) ou de até 1200 anos na região do mediterrâneo europeu", destaca.
Democracia Que Historia e Essa - 12-09-22

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