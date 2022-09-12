O fim da "democracia" na Grécia e em Roma e o surgimento de novas experiências

Neste terceiro episódio da série "Democracia: que história é essa?", o historiador Rafael Simões traz como destaque o desaparecimento da democracia após as experiências na Grécia e em Roma, até o o surgimento de novos modelos de governos participativos, a partir do século 12. "Com a invasão da Grécia Antiga (primeiro pelos macedônios e depois pelos romanos) e o fim da experiência republicana em Roma, a democracia ou a experiência de governos com participação popular de algum grau, vai conhecer um inverno de cerca de 600 anos (na região norte da Europa) ou de até 1200 anos na região do mediterrâneo europeu", destaca.