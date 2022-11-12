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Democracia: que história é essa?

É papel das Forças Armadas se manifestarem sobre atos políticos?

Em nota, os militares condenam as ‘restrições a direitos por parte de agentes públicos’ e também ‘eventuais excessos cometidos em manifestações’

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 11:42

Publicado em 

12 nov 2022 às 11:42
"Democracia, que história é essa?" Crédito: A Gazeta/CBN Vitória
Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica divulgaram uma nota nesta sexta-feira 11 em que comentam os atos patrocinados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) após a derrota nestas eleições. No texto, os militares condenam o que chamam de “restrições a direitos por parte de agentes públicos” e também “eventuais excessos cometidos em manifestações”. A nota provocou debate, principalmente no questionamento se é papel das Forças Armadas emitir nota ou se manifestar sobre protestos políticos. Uma análise para o nosso Democracia: que história é essa?, com o historiador e professor Rafael Simões. 
Democracia: Que Historia é Esta? - 12-11-22.mp3

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