É papel das Forças Armadas se manifestarem sobre atos políticos?

Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica divulgaram uma nota nesta sexta-feira 11 em que comentam os atos patrocinados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) após a derrota nestas eleições. No texto, os militares condenam o que chamam de “restrições a direitos por parte de agentes públicos” e também “eventuais excessos cometidos em manifestações”. A nota provocou debate, principalmente no questionamento se é papel das Forças Armadas emitir nota ou se manifestar sobre protestos políticos. Uma análise para o nosso Democracia: que história é essa?, com o historiador e professor Rafael Simões.