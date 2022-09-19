Do absolutismo à construção do liberalismo: a democracia entre os séculos XV e XIX

"Democracia, que história é essa?" Crédito: A Gazeta/CBN Vitória

Em mais um episódio da série especial Democracia: que história é essa? o historiador Rafael Simões fala sobre a estruturação do Estado Nacional, que veio acompanhada do regime político da monarquia absolutista, conhecida como Absolutismo. Este período da história se caracteriza pela ausência da limitação do poder do Monarca.

Your browser does not support the audio element. DEMOCRACIA QUE HISTÓRIA É ESSA - 19-09-22

O Estado nacional visava garantir em suas mãos:

- Monopólio da violência legítima (inclusive contra outros Estados)

- Monopólio da emissão da moeda

- Monopólio da cobrança dos impostos

- Monopólio da formulação e aplicação das leis

E, logicamente, era nas mãos do monarca que esses poderes se concentravam.

A partir do século XVI/XVII, progressivamente, ganham forças movimentos que contestam essa ordem absolutista. Serão movimentos de duas ordens: liberais e republicanistas. Os primeiros pretendem uma sociedade centrada na liberdade, aquela liberdade dos modernos que falamos semana passada, de viver sem opressão, com liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento e expressão, liberdade de propriedade. Os segundos querem uma sociedade centrada na participação, aquela liberdade dos antigos, também mencionada na semana passada, de que os cidadãos devem participar dos processos políticos decisivos de suas sociedades. Quatro revoluções marcam a passagem do absolutismo para o liberalismo, que será a visão de mundo vitoriosa ao final do século XVIII, e que se construirá decisivamente no século XIX.

Revolução Inglesa, chamada Revolução Gloriosa (1688 – 1689) – Bill of Rights (Lei de Direitos) – iguais, mas não tanto assim, direitos para os proprietários.

Revolução Americana, independência dos EUA (1774) – Declaração de Independência – “Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados”. Iguais, mas escravos, povos indígenas e mulheres continuam não sendo considerados iguais.

Revolução Francesa (1789) – Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

“Os representantes do povo francês, constituídos em ASSEMBLEIA NACIONAL, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção dos Governos, resolveram expor em declaração solene os Direitos naturais, inalienáveis e sagrados do Homem:

Artigo 1º- Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum.

Artigo 2º- O fim de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses Direitos são a liberdade. a propriedade, a segurança e a resistência à opressão”.

A escravidão irá acabar em 1794 (reinstituída por Napoleão em 1802), mas as mulheres... Lembrar Olympe de Gouges e sua Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, de 1791. Morreu guilhotinada em 1793.

Revolução Haitiana (1791 – 1804) – Liberdade dos escravos, igualdade entre negros e brancos, libertação da colônia de São Domingos, que passa a se chamar Haiti. Será lá onde as condições das mulheres mais avançam em direitos após a revolução.