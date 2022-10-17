Crise da democracia: o que a História nos permite entender?

"Democracia, que história é essa?" Crédito: A Gazeta/CBN Vitória

Estamos diante de uma crise do sistema democrático? Tema em destaque nesta edição do "Democracia: que história é essa?". O historiador Rafael Simões fala sobre o assunto! "A maioria das análises sobre a crise da democracia apontam para o fato de que ela perdeu, a partir dos anos 70, e, especialmente, a partir dos anos 80, dois elementos chaves que constituem a história do seu sucesso:

1) A capacidade de melhorar as condições objetivas de vida das pessoas ou de, ao menos, apresentar perspectivas futuras – num tempo razoável – para tal. Como disse o famoso economista inglês John Maynard Keynes: a longo prazo estaremos todos mortos.

2) A capacidade de incorporar um crescente número de pessoas nos processos políticos. Aqui estamos falando de participação com vistas a proposição, mas, também, à decisão.

Esses processos abriram espaços para o questionamento da democracia em si, principalmente, por parte de grupo de extrema-direita. Esses grupos, no entanto, vão dirigir uma crítica geral ao 'sistema'. É ele, o 'sistema' que impede aqueles problemas destacados de serem resolvidos.

Mas quem é o sistema? São as instituições do Estado democrático de Direito: o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, as eleições, os partidos, a imprensa, a ciência, as universidades, ou a educação de modo geral, e por aí vai. Essa é uma ameaça real, como vemos atualmente em inúmeros países: Turquia, Hungria, Filipinas, Polônia, El Salvador, EUA, Brasil, entre outros. Precisamos retomar o que existia antes da crise. Isso não é possível. O que existia antes da crise foi o responsável pela crise. Precisamos, portanto, dentro dos marcos institucionais da democracia, reinventá-la, mas isso é o assunto de nossa discussão da semana que vem: a reinvenção da democracia", detalha. Ouça a conversa completa!