A nova institucionalidade necessária para a democracia brasileira

A última pesquisa IPEC para a presidência da República trouxe um levantamento importantíssimo sobre a relação do eleitor brasileiro com a democracia. 70% dos entrevistados consideram prioridade absoluta viver num regime democrático. No entanto, a ideia de democracia do brasileiro se confunde com até regimes autoritários. Foram formuladas várias frases diferentes e as pessoas tinham de responder com números de 1 a 5, sendo que 5 é concordar totalmente e 1 é discordar totalmente. E entre as perguntas, uma chamou muita atenção com os seus resultados: "Democracia é permitir que forças militares intervenham quando o governo for incompetente". Os que concordaram totalmente foram 39%. Ouça a análise do historiador Rafael Simões sobre os resultados.