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Democracia: que história é essa?

A nova institucionalidade necessária para a democracia brasileira

Acompanhe o último episódio da série especial com a participação do historiador Rafael Simões

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 11:55

Publicado em 

31 out 2022 às 11:55
"Democracia, que história é essa?" Crédito: A Gazeta/CBN Vitória
A última pesquisa IPEC para a presidência da República trouxe um levantamento importantíssimo sobre a relação do eleitor brasileiro com a democracia. 70% dos entrevistados consideram prioridade absoluta viver num regime democrático. No entanto, a ideia de democracia do brasileiro se confunde com até regimes autoritários. Foram formuladas várias frases diferentes e as pessoas tinham de responder com números de 1 a 5, sendo que 5 é concordar totalmente e 1 é discordar totalmente.  E entre as perguntas, uma chamou muita atenção com os seus resultados: "Democracia é permitir que forças militares intervenham quando o governo for incompetente". Os que concordaram totalmente foram 39%. Ouça a análise do historiador Rafael Simões sobre os resultados. 
Democracia: Que Historia é Essa? - 31-10-22

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