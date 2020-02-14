Crescimento da economia deve ser menor do que o necessário

O crescimento da economia brasileira deve ser abaixo de 1%, de acordo com cálculos do Banco Central. A prévia demonstra um número aquém do que é esperado e indica um crescimento amargo da economia. No CBN Investimentos desta sexta-feira (14), José Márcio de Barros apresentou os motivos para a previsão de baixo crescimento econômico em 2020 e como isso afeta o cenário brasileiro. A atividade fraca do mercado e o coronavírus também levaram o PIB à revisão. Acompanhe!