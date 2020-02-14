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CBN INVESTIMENTOS

Crescimento da economia deve ser menor do que o necessário

Dado divulgado pelo Banco Central mostra previsão abaixo de 1%

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 17:40

Publicado em 

14 fev 2020 às 17:40
O crescimento da economia brasileira deve ser abaixo de 1%, de acordo com cálculos do Banco Central. A prévia demonstra um número aquém do que é esperado e indica um crescimento amargo da economia. No CBN Investimentos desta sexta-feira (14), José Márcio de Barros apresentou os motivos para a previsão de baixo crescimento econômico em 2020 e como isso afeta o cenário brasileiro. A atividade fraca do mercado e o coronavírus também levaram o PIB à revisão. Acompanhe!
CBN Investimentos - 14-02-20.mp3

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