Vai "bombar": as tendências da moda na temporada primavera/verão

No domingo (22), começa oficialmente a primavera no hemisfério sul. E, pensando nisso, nesta edição do Cotidiano Na Moda, a comentarista Tati Arruda traz tendências de moda desta estação e o que vai ficar para o verão também. "Agora no começo de setembro, foram apresentados os desfiles das semanas de moda da coleção de primavera 2025. Isso mesmo. No hemisfério norte, onde os desfiles ocorreram, ainda era verão e já estavam apresentando o que será usado daqui a 6 meses. Essas coleções apresentadas devem ir para as lojas em fevereiro. O processo de produção de roupas ainda não é rápido o suficiente para já plicarmos tudo o que vimos na primavera brasileira, mas já dá para incluir algumas peças e conceitos apresentados no armário sim, principalmente se aproveitarmos aquilo que já temos no armário", explica. Ouça a conversa completa!