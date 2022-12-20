Vai às compras? Conheça cinco passos na hora de comprar de roupas e acessórios

Roupas Crédito: Pixabay

Nesta edição do Cotidiano na Moda, Tatiana Arruda nos ajuda na tarefa na hora de comprar roupas e acessórios. Você é daqueles que só "bate" o olho e já quer comprar algo ou foca no planejamento? Compra por necessidade ou desejo? A comentarista aponta caminhos e soluções na hora de ir às compras. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Cotidiano na Moda - 20-12-22

AS DICAS:

1 - Identifique a motivação: Você está comprando por necessidade ou desejo? A necessidade geralmente gira em torno da reposição de alguma peça que você já tem. Ou que você vai precisar e não tem nenhuma igual. O desejo é o mais comum. E a forma mais eficiente de atender o desejo é ter estratégia.

2 - Analise seu guarda-roupa: Faça uma investigação no seu armário para saber se você já tem peças parecidas. Essa análise também vai ajudar a entender qual tipo de peça será melhor aproveitada com as roupas que você já tem.

3 - Determine o seu orçamento: Você não deveria gastar mais do que possui para ter uma peça nova no seu guarda-roupa. Estabeleça um orçamento para a compra e siga o combinado. Essa etapa será fundamental para o próximo passo.

4 - Pesquise: Mesmo que você esteja desejando uma peça específica de uma marca, vale a pena pesquisar se outra loja não tem algo parecido com um material ou preço melhor. A possibilidade de fazer compras on-line facilitou muito nossa vida nesse quesito. Minha sugestão é buscar em pelo menos três lojas ou marcas.