Tira-dúvidas: especialista fala sobre uso de meias, roupas de verão e muito mais!

Meia alta ou meia baixa? Que tipo de roupa usar no verão? As respostas para essas perguntas nesta edição do Cotidiano na Moda, com Tatiana Arruda tirando as dúvidas dos ouvintes. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 07-03-23
Publicado em 07 de Março de 2023 às 17:54
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