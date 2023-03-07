Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cotidiano na Moda

Tira-dúvidas: especialista fala sobre uso de meias, roupas de verão e muito mais!

As dicas são da comentarista Tatiana Arruda

Publicado em 07 de Março de 2023 às 17:54

Publicado em 

07 mar 2023 às 17:54
Como se vestir no Verão?
Como se vestir no Verão? Crédito: Pixabay
Meia alta ou meia baixa? Que tipo de roupa usar no verão? As respostas para essas perguntas nesta edição do Cotidiano na Moda, com Tatiana Arruda tirando as dúvidas dos ouvintes. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 07-03-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida
Condomínios Minha Casa Minha Vida
Minha Casa, Minha Vida foi responsável por quase metade das vendas de imóveis no 1º trimestre
Acidente deixa motociclista morto na Terceira Ponte
Acidentes com motos se concentram em vias sem sinalização e radares, diz pesquisa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados