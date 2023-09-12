Saiba quais serão as tendências de 'Primavera/Verão' na moda

Calça jeans Crédito: Pixabay

O inverno está quase terminando - a primavera começa em 23/09 - e, com isso, já podemos ficar de olho no que será tendência na temporada primavera verão. Este é o tema em destaque nesta edição do Cotidiano Na Moda, com a comentarista Tati Arruda. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Cotidiano na Moda - 12-09-23

Paletas de cores primavera/verão 2023/2024

Geralmente as cores fortes e chamativas são destaque na época de primavera/verão, porém esse ano elas tendem a vir um pouquinho diferentes. A tendência que se espera são as clássicas cores fortes, mas com uma pegada mais clara, como rosa claro, laranja claro e verde menta.

A aplicação dessas cores não se limita somente a peças completas de vestuário, mas também se estende aos detalhes que pontuam as criações. Botões, laços, bordados sutis e acessórios bem escolhidos se transformam em meio para incorporar esses tons em looks diversos.

Tons neutros também vão ganhar mais espaço. Seguindo na estética verão europeu, que prioriza neutros como bege, branco, preto e azul marinho. Eles trazem um visual mais clássico

Estampas primavera/verão 2023/2024

As listras estão em alta! Elas são clássicas. Versáteis e adaptáveis a diferentes momentos, atravessam todas as estações, mas agora no verão vão brilhar com força total. As listras são atemporais, vão da alfaiataria ao casual, das férias de verão até o look do trabalho. As listras dominaram o mundo da moda pela primeira vez nos anos 1920, quando Coco Chanel se inspirou nas roupas dos marinheiros franceses da época, especialmente nas camisas listradas de azul e branco. Assim surgiu o estilo navy.

Outras dicas

Verão europeu: Essa estética busca capturar a atmosfera e o espírito descontraído das férias de verão, caracterizando-se por peças simples, leves, descontraídas e cheias de personalidade. Projetadas para transmitir uma vibe descontraída e ao mesmo tempo elegante, esse estilo tem uma paleta de cores neutras e estampas alegres. Além disso, a trend aposta em tecidos leves e fluídos, como linho, algodão e seda, para garantir conforto e frescor durante os dias mais quentes. Vestidos midi, short de alfaiataria, camisetas caneladas, decotes assimétricos, conjuntinhos de linho, bolsas de rafia, sandália baixas e de tiras, snão algumas peças que compõem esse visual.

Top sem alça: Para os dias quentes, nada melhor. Frescos e estilosos, além de tops também veremos muitos vestidos sem alça. O decote pode ser reto ou em coração. Pode ter uma modelagem simples ou mais trabalhada, como nos corsets. Combinar com jaquetas é uma boa pedida.

Bermudão ou jorts: A bermuda jeans também vai ser a cara do verão desse ano.

Peças cargo: Calças ou saias com bolsos utilitários

Colete de alfaiataria: Peça que está aparecendo desde o último verão, vai ganhar ainda mais força na próxima estação.