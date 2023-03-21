Você é daquelas pessoas que costuma se atrasar para um compromisso porque nunca sabe o que vestir, mesmo com o guarda-roupa cheio? Ou daquelas que revira os olhos quando chega a hora de se arrumar para sair porque não gosta de ficar pensando muito sobre isso? Tem também aquelas pessoas que acabam sempre indo as compras quando precisa ir a um evento, porque nunca acha que tem o que vestir. A lista de pessoas que tem algum tipo de “sofrimento” na hora de se vestir vai longe. Tema para Tatiana Arruda, nesta edição do Cotidiano na Moda. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - Saiba o que fazer para ter um guarda-roupa funcional