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Cotidiano na Moda

Saiba o que fazer para ter um guarda-roupa funcional

As dicas são da comentarista Tatiana Arruda!

Publicado em 21 de Março de 2023 às 17:42

Publicado em 

21 mar 2023 às 17:42
Saiba como organizar o seu guarda-roupas
Ter um guarda-roupas ajuda no cotidiano; veja dicas Crédito: Pixabay
Você é daquelas pessoas que costuma se atrasar para um compromisso porque nunca sabe o que vestir, mesmo com o guarda-roupa cheio? Ou daquelas que revira os olhos quando chega a hora de se arrumar para sair porque não gosta de ficar pensando muito sobre isso? Tem também aquelas pessoas que acabam sempre indo as compras quando precisa ir a um evento, porque nunca acha que tem o que vestir. A lista de pessoas que tem algum tipo de “sofrimento” na hora de se vestir vai longe. Tema para Tatiana Arruda, nesta edição do Cotidiano na Moda. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - Saiba o que fazer para ter um guarda-roupa funcional

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