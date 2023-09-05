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Cotidiano na Moda

Saiba como escolher o sapato certo para usar no dia a dia

Quem dá as dicas é a comentarista Tatiana Arruda

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 18:11

Publicado em 

05 set 2023 às 18:11
Sapatos
Sapatos Crédito: Pixabay
Nesta edição do Cotidiano na Moda, a comentarista Tati Arruda dá dicas e orientações sobre a escolha do sapato certo para usar no dia a dia. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 05-09-23

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