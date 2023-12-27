Roupas para o Réveillon: como acertar no look?

Nesta edição do Cotidiano na Moda, a comentarista Tati Arruda traz dicas para quem planeja se vestir com estilo para o Réveillon 2024. "São várias as tradições que envolvem a virada de ano, muitas delas relacionadas ao que vestimos nesse momento. Tem gente que fala que a roupa precisa ser nova. Tem gente que escolhe a cor da roupa com cautela, pois acredita que elas podem influenciar no ano que vai se iniciar. Superstições à parte, hoje eu vou falar um pouco sobre a escolha da roupa para passar o ano novo e o significado das cores. Que não tem relação com sorte, mas sim com comunicação", explica.
Cotidiano na Moda - 26-12-23