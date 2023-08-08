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Cotidiano na Moda

Roupa não é descartável: cuidados importantes para que elas durem mais

As dicas são da comentarista Tatiana Arruda

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 17:59

Publicado em 

08 ago 2023 às 17:59
Guarda-roupa minimalista
Guarda-roupa Crédito: Reprodução
Nesta edição do Cotidiano na Moda, a comentarista Tatiana Arruda traz importantes dicas para ajudar na hora da conservação das roupas. Afinal, as peças não são algo simplesmente descartáveis. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 08-08-23

As dicas:

1 – Compra consciente: O primeiro passo já começa na hora da compra. Escolher peças com tecidos e costuras de qualidade. Se você já compra uma roupa que o tecido é duvidoso, tem costuras e botões soltando... Isso já é um sinal de que essa peça não vai durar muito
2 - Conheça o tecido das suas roupas: cada um tem suas necessidades. Na etiqueta da sua roupa, você consegue identificar a composição do tecido e a forma correta de lavagem, secagem, além de como passar
3 – Quantidade de lavagens: Quanto mais você lava suas roupas, mais a fibra do tecido é danificada. As roupas que você usa por pouco tempo e não suja (seja suor ou sujeira externa), você pode guardar para usar mais vezes antes de lavar. Principalmente se for uma peça que não tem contato direto com seu corpo (como jaquetas). Mas é importante que, após o uso, você deixe a peça “respirar” fora do armário
4 – Manutenção periódica: Faça sempre a conferência se a sua peça está com botões firmes, costuras no lugar. E caso algo esteja errado, faça os ajustes. Isso ajuda a manter a peça sempre em bom estado e, consequentemente, ela vai durar mais.

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