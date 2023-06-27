Promoção de roupas: vale a pena ou não?

Estamos chegando em mais uma temporada de promoções, as lojas de roupas estão cheias de descontos e é quase impossível não se sentir tentado a comprar alguma coisinha. Mas é preciso ficar atento para não acabar comprando aquilo que você não precisa ou não pode pagar. Este é o tema em destaque nesta edição do Cotidiano na Moda, com a comentarista Tatiana Arruda. "A dica do sucesso é saber aproveitar ao máximo a promoção, ser eficaz e organizada", explica. Ouça a conversa completa!