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Cotidiano na Moda

Promoção de roupas: vale a pena ou não?

Ouça as dicas da comentarista Tatiana Arruda

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 17:54

Publicado em 

27 jun 2023 às 17:54
Compras, comércio, descontos
Ação promete descontos no comércio Crédito: Freepik
Estamos chegando em mais uma temporada de promoções, as lojas de roupas estão cheias de descontos e é quase impossível não se sentir tentado a comprar alguma coisinha. Mas é preciso ficar atento para não acabar comprando aquilo que você não precisa ou não pode pagar. Este é o tema em destaque nesta edição do Cotidiano na Moda, com a comentarista Tatiana Arruda. "A dica do sucesso é saber aproveitar ao máximo a promoção, ser eficaz e organizada", explica. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 27-06-23

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