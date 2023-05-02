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Cotidiano na Moda

'Posso usar tênis em qualquer ocasião?': especialista esclarece dúvidas!

Ouça a conversa com a comentarista Tatiana Arruda

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 17:59

Publicado em 

02 mai 2023 às 17:59
Tênis
Tênis Crédito: Pixabay
O tênis é um dos calçados mais versáteis e amados do guarda-roupa moderno. Ele surgiu como um calçado esportivo masculino, mas com o tempo foi ganhando espaço no universo feminino e na moda em geral. O tênis virou tendência nos últimos anos e ganhou patamar fashionista. Mas hoje já pode ser considerado um elemento essencial do guarda-roupa da maioria das pessoas.
Hoje, ele é um dos itens mais democráticos e descolados do vestuário, podendo ser usado com jeans, saias, vestidos, ternos e até mesmo com peças de alfaiataria. Ele oferece conforto, uma das qualidades de vestuário mais procuradas pelas pessoas atualmente. Mas o tênis é uma peça do universo casual. Será que ele vai bem em qualquer ocasião? E quais modelos funcionam com o que? Tema do Cotidiano na Moda, com a comentarista Tatiana Arruda. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 02-05-23

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