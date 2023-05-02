'Posso usar tênis em qualquer ocasião?': especialista esclarece dúvidas!

O tênis é um dos calçados mais versáteis e amados do guarda-roupa moderno . Ele surgiu como um calçado esportivo masculino, mas com o tempo foi ganhando espaço no universo feminino e na moda em geral. O tênis virou tendência nos últimos anos e ganhou patamar fashionista . Mas hoje já pode ser considerado um elemento essencial do guarda-roupa da maioria das pessoas.

Hoje, ele é um dos itens mais democráticos e descolados do vestuário, podendo ser usado com jeans, saias, vestidos, ternos e até mesmo com peças de alfaiataria. Ele oferece conforto, uma das qualidades de vestuário mais procuradas pelas pessoas atualmente. Mas o tênis é uma peça do universo casual. Será que ele vai bem em qualquer ocasião? E quais modelos funcionam com o que? Tema do Cotidiano na Moda, com a comentarista Tatiana Arruda. Ouça a conversa completa!