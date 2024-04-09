Guarda-roupa minimalista Crédito: Reprodução

Nesta edição do Cotidiano Na Moda, a comentarista Tati Arruda traz como destaque o seguinte tema: peças e combinações de roupas que entregam se você está na "moda" ou não. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Cotidiano na Moda - 09-04-24

OS ITENS:

1 – Sapatênis: Sim, vamos começar logo com ele. Esse modelo de calçado, que mistura tênis e sapato, ficou muito famoso como uma escolha intermediária entre o formal e o casual. Mas, a verdade é que hoje em dia temos opções muito melhores para esse mesmo fim. Um tênis branco, sem muitos detalhes, vai ser muito mais moderno.

2 – Camisa polo listrada: Se você ainda usa esse modelo de camisa, com as listras bem largas, e ainda com uma logo gigante acompanhando, preciso te contar que isso está ultrapassado. Para um visual mais atual, prefira as camisas lisas, de uma cor só.

3 – Calça super skinny + sapatilha: Esse combo fez muito sucesso nos anos 2000. Mas hoje em dia, se você usa essas suas peças juntas, elas vão entregar a sua idade. A sapatilha até voltou com tudo no último ano, mas combinada com calças com caimento mais reto, shorts ou vestidos. As calças muito justas ao corpo foram substituídas por peças mais larguinhas mesmo. Calça de shopping? Você já ouviu esse termo? O nome correto é wide leg, só que muita gente passou a chamá-la de "calça de shopping". O termo surgiu a partir de um trecho de desenho animado em que Patolino usa uma wide leg para ir ao shopping com Pernalonga. E se você está em busca de uma calça para ficar super atual, essa pode ser a sua escolha.

4 – Legging estampada: Elas já reinaram na academia. Mas hoje, a preferência são as peças lisas, de uma cor só.