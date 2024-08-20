Peças de roupa para se evitar no ambiente de trabalho

Nesta edição de "Cotidiano na Moda", a comentarista Tati Arruda analisa quais roupas são apropriadas ou não para o ambiente de trabalho. Peças muito curtas, itens rasgados, roupas justas e chinelos podem ser boas opções para o dia a dia mas não são aconselháveis na hora de ir trabalhar. "Se antes o código de vestimenta era rígido, hoje ele é maleável, variando entre empresas do mesmo ramo. Mas mesmo com essa maior liberdade de escolha, há algumas peças de roupas que ainda não são bem vistas na hora de entrar no escritório", destacou. Ouça a conversa completa!