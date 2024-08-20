Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cotidiano na Moda

Peças de roupa para se evitar no ambiente de trabalho

Ouça os comentários de Tatiana Arruda

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 18:20

Publicado em 

20 ago 2024 às 18:20
Calça rasgada é uma boa opção para o trabalho?
Calça rasgada é uma boa opção para o trabalho? Crédito: Pexels
Nesta edição de "Cotidiano na Moda", a comentarista Tati Arruda analisa quais roupas são apropriadas ou não para o ambiente de trabalho. Peças muito curtas, itens rasgados, roupas justas e chinelos podem ser boas opções para o dia a dia mas não são aconselháveis na hora de ir trabalhar. "Se antes o código de vestimenta era rígido, hoje ele é maleável, variando entre empresas do mesmo ramo. Mas mesmo com essa maior liberdade de escolha, há algumas peças de roupas que ainda não são bem vistas na hora de entrar no escritório", destacou. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 20-08-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados