Os 'absurdos' da moda e por que eles existem

Esta edição de Cotidiano na Moda faz uma pergunta aos ouvintes: "Qual a moda que não pega para você?" Crocs, botas de desenho animado, bolsa de saco de lixo e tênis detonado são alguns dos itens que já apareceram em desfiles de moda e podem vir à mente na hora de responder a questão.
Caracterizadas pelo exagero, as peças podem até acabar sendo comercializadas mas, no geral, não são itens considerados úteis. Neste episódio, a comentarista Tatiana Arruda explica porque essas e outras tendências são criadas apenas para chamar atenção. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 10-10-23