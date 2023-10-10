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Cotidiano na Moda

Os 'absurdos' da moda e por que eles existem

Ouça as análises da comentarista Tatiana Arruda

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 17:54

Publicado em 

10 out 2023 às 17:54
Crocs
Crocs Crédito: Pexels
Esta edição de Cotidiano na Moda faz uma pergunta aos ouvintes: "Qual a moda que não pega para você?" Crocs, botas de desenho animado, bolsa de saco de lixo e tênis detonado são alguns dos itens que já apareceram em desfiles de moda e podem vir à mente na hora de responder a questão.
Caracterizadas pelo exagero, as peças podem até acabar sendo comercializadas mas, no geral, não são itens considerados úteis. Neste episódio, a comentarista Tatiana Arruda explica porque essas e outras tendências são criadas apenas para chamar atenção. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 10-10-23

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