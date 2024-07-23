Olímpiadas 2024: qual a relação entre esporte e moda?

Nesta edição de "Cotidiano na Moda", vamos entrar no clima das Olímpiadas de Paris 2024 e repercutir a polêmica em cima dos uniformes do Time Brasil. Durante a abertura do evento, marcada para a próxima sexta (26), as delegações exibirão os trajes desenvolvidos para representar a história de cada país.

De um lado, o Brasil apresenta itens como chinelo e a onça pintada. De outro, a Mongólia aposta em um look inspirado em uma vestimenta tradicional. Durante a conversa, a comentarista Tati Arruda analisa se o uniforme escolhido pelo time brasileiro representa bem o nosso país e reflete qual a relação entre a moda e o esporte. Ouça a conversa completa!