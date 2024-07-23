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Cotidiano na Moda

Olímpiadas 2024: qual a relação entre esporte e moda?

Ouça os comentários de Tati Arruda

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 16:55

Publicado em 

23 jul 2024 às 16:55
Torre Eiffel em Paris. Cidade se prepara para as Olimpíadas
Torre Eiffel em Paris. Véspera de Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição de "Cotidiano na Moda", vamos entrar no clima das Olímpiadas de Paris 2024 e repercutir a polêmica em cima dos uniformes do Time Brasil. Durante a abertura do evento, marcada para a próxima sexta (26), as delegações exibirão os trajes desenvolvidos para representar a história de cada país.
De um lado, o Brasil apresenta itens como chinelo e a onça pintada. De outro, a Mongólia aposta em um look inspirado em uma vestimenta tradicional. Durante a conversa, a comentarista Tati Arruda analisa se o uniforme escolhido pelo time brasileiro representa bem o nosso país e reflete qual a relação entre a moda e o esporte. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 23-07-24

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