Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cotidiano na Moda

O que vestir para cada ocasião? especialista tira dúvidas

Ouça a conversa completa com a comentarista Tatiana Arruda

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 18:23

Publicado em 

29 nov 2022 às 18:23
Lucy Mizael ensina como manter as roupas de inverno cheirosas e arejadas
Roupas Crédito: Pexels
Nesta edição do Cotidiano na Moda, Tati Arruda esclarece as dúvidas encaminhadas pelos ouvintes nas últimas semanas e dá dicas de como se vestir para cada ocasião. Ouça a conversa completa!
COTIDIANO NA MODA - 29-11-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trechos do Norte do ES vão ganhar terceiras faixas na BR 101; entenda!
Virginia Fonseca é hostilizada no Maracanã
'Uma das piores sensações que já senti', diz Virginia após ser hostilizada no Maracanã
Imagem de destaque
Trump propõe nova tarifa de 25% sobre mercadorias nacionais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados