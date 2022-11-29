O que vestir para cada ocasião? especialista tira dúvidas

Nesta edição do Cotidiano na Moda, Tati Arruda esclarece as dúvidas encaminhadas pelos ouvintes nas últimas semanas e dá dicas de como se vestir para cada ocasião. Ouça a conversa completa!
COTIDIANO NA MODA - 29-11-22
Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 18:23
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