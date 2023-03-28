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Cotidiano na Moda

O que vestir em um casamento sem errar? Especialista dá as dicas!

As dicas são da comentarista Tatiana Arruda

Publicado em 28 de Março de 2023 às 17:47

Publicado em 

28 mar 2023 às 17:47
Casamento, casar, casal, matrimônio, marido e mulher
Casamento, casar, casal, matrimônio, marido e mulher Crédito: Pexels
Se você tem dúvidas na hora de se arrumar para um casamento ou festa, nesta edição do Cotidiano na Moda, Tatiana Arruda te ajuda a tomar decisões mais certeiras nessas ocasiões. A primeira coisa é entender o dress code, que é o “código de vestimenta” do evento e indica qual tipo de roupa você deve usar na festa. Essa informação geralmente vem no convite do evento para ajudar os convidados a entenderem qual o estilo da festa. Junto com essa informação, também devem ser levadas em consideração o horário e o local da festa. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 28-03-23

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