O que vestir em um casamento sem errar? Especialista dá as dicas!

Se você tem dúvidas na hora de se arrumar para um casamento ou festa, nesta edição do Cotidiano na Moda, Tatiana Arruda te ajuda a tomar decisões mais certeiras nessas ocasiões. A primeira coisa é entender o dress code, que é o “código de vestimenta” do evento e indica qual tipo de roupa você deve usar na festa. Essa informação geralmente vem no convite do evento para ajudar os convidados a entenderem qual o estilo da festa. Junto com essa informação, também devem ser levadas em consideração o horário e o local da festa. Ouça a conversa completa!