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Cotidiano na Moda

"Não é só um blazer": como transmitir autoridade através da minha imagem?

Ouça os comentários de Tati Arruda

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 17:30

Publicado em 

01 out 2024 às 17:30
Blazer
Blazer Crédito: Pexels
Como transmitir autoridade através da imagem? Este é o tema em destaque nesta edição do Cotidiano Na Moda, com Tati Arruda. Segundo a comentarista, esse é um dos principais desafios para quem está buscando se firmar ou evoluir na carreira. "Para criar essa imagem de autoridade em determinado assunto, além de se preparar muito profissionalmente, você também pode utilizar as suas roupas como ferramenta. E, não, você não precisa usar blazer para isso", disse. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 01-10-24

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