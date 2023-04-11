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Cotidiano na Moda

Mercado de luxo em Paris: conheça os itens da moda mais caros

Ouça a conversa completa com a comentarista Tatiana Arruda

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 18:06

Publicado em 

11 abr 2023 às 18:06
Mercado de Luxo
Mercado de luxo Crédito: Pixabay
Nesta edição do Cotidiano na Moda a comentarista Tatiana Arruda, direto de Paris, na França, traz como destaque produtos da moda que se destacam pelos valores exorbitantes e que configuram o chamado mercado de luxo. "A França tem um dos maiores nomes em várias indústrias da moda, seja Cartier para joias, Chanel para fragrâncias ou Louboutin para saltos. O turismo de moda na França é muito forte devido a isso. Pessoas do mundo todo vem aqui para comprar". Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 11-04-23

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