Mercado de luxo em Paris: conheça os itens da moda mais caros

Nesta edição do Cotidiano na Moda a comentarista Tatiana Arruda, direto de Paris, na França, traz como destaque produtos da moda que se destacam pelos valores exorbitantes e que configuram o chamado mercado de luxo. "A França tem um dos maiores nomes em várias indústrias da moda, seja Cartier para joias, Chanel para fragrâncias ou Louboutin para saltos. O turismo de moda na França é muito forte devido a isso. Pessoas do mundo todo vem aqui para comprar". Ouça a conversa completa!