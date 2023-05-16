'Menos é mais': entenda o que é um guarda-roupa minimalista!

Nesta edição do Cotidiano na Moda, Tati Arruda trás como tema em destaque o guarda-roupa e o uso que fazemos dele. Contar com um guarda-roupa minimalista facilita a rotina, deixando a vida mais simples. Mas, afinal, o que significa ter um armário minimalista? Será que você é um candidato a ter um guarda-roupa minimalista? O minimalismo é um conceito vai além da moda e envolve o estilo de vida como um toldo. Ele existe em contrapartida ao consumismo desenfreado, propondo uma reflexão a respeito dos excessos em busca da satisfação pessoal.