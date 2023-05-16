'Menos é mais': entenda o que é um guarda-roupa minimalista!

Nesta edição do Cotidiano na Moda, Tati Arruda trás como tema em destaque o guarda-roupa e o uso que fazemos dele. Contar com um guarda-roupa minimalista facilita a rotina, deixando a vida mais simples. Mas, afinal, o que significa ter um armário minimalista? Será que você é um candidato a ter um guarda-roupa minimalista? O minimalismo é um conceito vai além da moda e envolve o estilo de vida como um toldo. Ele existe em contrapartida ao consumismo desenfreado, propondo uma reflexão a respeito dos excessos em busca da satisfação pessoal.
Um guarda roupa minimalista propõe reduzir o acúmulo de peças de vestuário, incluindo acessórios e calçados. Ele consiste em escolher um número limitado de peças que combinam entre si e que se adaptam às suas necessidades e preferências. Essa seleção de peças proporciona o que chamamos de armário cápsula. Benefícios: além de trazer praticidade para o nosso dia a dia, um armário enxuto incentiva a sustentabilidade, a criatividade e é um bom exercício de autoconhecimento. Você economiza tempo, dinheiro e espaço. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 16-05-23