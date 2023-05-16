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Cotidiano na Moda

'Menos é mais': entenda o que é um guarda-roupa minimalista!

Ouça a conversa com a comentarista Tati Arruda

Publicado em 16 de Maio de 2023 às 17:50

Publicado em 

16 mai 2023 às 17:50
Guarda-roupa minimalista
Guarda-roupa minimalista Crédito: Reprodução
Nesta edição do Cotidiano na Moda, Tati Arruda trás como tema em destaque o guarda-roupa e o uso que fazemos dele. Contar com um guarda-roupa minimalista facilita a rotina, deixando a vida mais simples. Mas, afinal, o que significa ter um armário minimalista? Será que você é um candidato a ter um guarda-roupa minimalista? O minimalismo é um conceito vai além da moda e envolve o estilo de vida como um toldo. Ele existe em contrapartida ao consumismo desenfreado, propondo uma reflexão a respeito dos excessos em busca da satisfação pessoal. 
Um guarda roupa minimalista propõe reduzir o acúmulo de peças de vestuário, incluindo acessórios e calçados. Ele consiste em escolher um número limitado de peças que combinam entre si e que se adaptam às suas necessidades e preferências. Essa seleção de peças proporciona o que chamamos de armário cápsula. Benefícios: além de trazer praticidade para o nosso dia a dia, um armário enxuto incentiva a sustentabilidade, a criatividade e é um bom exercício de autoconhecimento. Você economiza tempo, dinheiro e espaço. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 16-05-23

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