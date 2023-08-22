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Cotidiano na Moda

Itens e acessórios que estavam 'fora' de moda e que retornam a cena!

As orientações são da comentarista Tati Arruda

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 17:38

Publicado em 

22 ago 2023 às 17:38
Bolsa, Moda
Bolsa, Moda Crédito: Pixabay
Tem sempre um acessório, uma estampa, uma cor e até mesmo uma peça de roupa nova que vira desejo e todo mundo, ou quase todo mundo, passa a usar. Mas, passa um tempo e ninguém mais aguenta ver aquilo. E ela já se torna ultrapassada. Mas, muitas vezes, esses mesmos elementos que aparecem simplesmente já existiam e reaparecem com um novo nome, uma pequena modificação. Nesta edição do Cotidiano na Moda, a comentarista Tati Arruda fala sobre como os itens entram e saem de moda. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 22-08-23

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