"Inimiga" da moda ou tendência? Camisa de time de futebol pode ser usada em que situações?

Camisa de time: mocinha ou vilã? Crédito: Pexels

Não são só seu tio, pai, irmão ou namorado/marido, que usam camisa de time de futebol em toda e qualquer ocasião mais. As camisas dos uniformes esportivos (não só do futebol) viraram tendência entre as fashionistas. Este é o tema em destaque nesta edição do Cotidiano Na Moda, com a comentarista Tati Arruda.

Não é de hoje que as as camisas de time são usadas e colecionadas pelo mundo inteiro, mas recentemente elas conquistaram um status ainda mais fashionista na moda. Marcas como Louis Vuitton e 3Paradis trabalharam o tema em coleções, as influenciadoras de moda entraram na onda e até Rosalía causou frisson ao lançar uma edição limitada de camisas com o time Barcelona F.C. estampada com o logo de Motomami, seu último álbum.

Mas, por se tratar de um item um pouco polêmico, afinal qual mulher nunca reclamou de se arrumar toda para sair e encontrar o marido esperando na sala vestindo a camisa do time do coração, é preciso entender como combinar a peça.