Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cotidiano Na Moda

"Inimiga" da moda ou tendência? Camisa de time de futebol pode ser usada em que situações?

Ouça os comentários de Tati Arruda

Publicado em 28 de Maio de 2024 às 17:33

Publicado em 

28 mai 2024 às 17:33
Camisa de time: mocinha ou vilã?
Camisa de time: mocinha ou vilã? Crédito: Pexels
Não são só seu tio, pai, irmão ou namorado/marido, que usam camisa de time de futebol em toda e qualquer ocasião mais. As camisas dos uniformes esportivos (não só do futebol) viraram tendência entre as fashionistas. Este é o tema em destaque nesta edição do Cotidiano Na Moda, com a comentarista Tati Arruda.
Não é de hoje que as as camisas de time são usadas e colecionadas pelo mundo inteiro, mas recentemente elas conquistaram um status ainda mais fashionista na moda. Marcas como Louis Vuitton e 3Paradis trabalharam o tema em coleções, as influenciadoras de moda entraram na onda e até Rosalía causou frisson ao lançar uma edição limitada de camisas com o time Barcelona F.C. estampada com o logo de Motomami, seu último álbum.
Mas, por se tratar de um item um pouco polêmico, afinal qual mulher nunca reclamou de se arrumar toda para sair e encontrar o marido esperando na sala vestindo a camisa do time do coração, é preciso entender como combinar a peça.
Cotidiano na Moda - 28-05-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As camisas mais icônicas de todas as Copas — e o que as tornam as melhores
Grupo Bortolini abre novas oportunidades de emprego em Colatina
Empresa de Colatina realiza mutirão de emprego nesta quarta-feira (3)
8 coisas que você talvez não saiba sobre Donald Trump
Suco de laranja, carne e café ficam de fora de novo tarifaço de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados