Dicas e orientações de como montar seu look para a noite de Réveillon

Vale só uma roupa branca ou dá para variar? Esta semana tem muita gente correndo para garantir o look ideal de Ano Novo. Inclusive, porque sempre chama a atenção, a tradição de usar uma roupa nova na virada da noite de 31 de dezembro. Este é o tema em destaque no "Cotidiano na Moda", com Tatiana Arruda. "Mas o que eu vejo muito acontecer, principalmente com as mulheres, é ter uma coleção de roupas de ano novo no armário. Aquelas roupas que foram compradas para aquele momento e depois nunca mais usadas". Ouça a conversa completa!