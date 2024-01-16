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Cotidiano na Moda

Descubra as apostas para as tendências de moda em 2024

De acordo com o Pinterest, estilo "vovô", peças na cor azul, laços de cetim e roupas jeans são alguns dos itens mais buscados

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 17:22

Publicado em 

16 jan 2024 às 17:22
Pinterest
Pinterest Crédito: Pexels
Nesta edição de "Cotidiano na Moda", a comentarista Tati Arruda apresenta quais as apostas de tendência de moda para 2024. A análise é feita com base em um relatório divulgado pela plataforma Pinterest, uma rede social de compartilhamento de fotos. A cada começo de ano, os dados do app preveem o que estará em alta nos próximos meses, com base nas buscas mais recentes dos usuários. Estilo "vovô", peças na cor azul, laços de cetim e jeans são alguns dos itens que prometem chamar atenção neste ano. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 16-01-24

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