Descubra as apostas para as tendências de moda em 2024

Nesta edição de "Cotidiano na Moda", a comentarista Tati Arruda apresenta quais as apostas de tendência de moda para 2024. A análise é feita com base em um relatório divulgado pela plataforma Pinterest, uma rede social de compartilhamento de fotos. A cada começo de ano, os dados do app preveem o que estará em alta nos próximos meses, com base nas buscas mais recentes dos usuários. Estilo "vovô", peças na cor azul, laços de cetim e jeans são alguns dos itens que prometem chamar atenção neste ano. Ouça a conversa completa!