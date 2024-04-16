Dê o play (e se inspire): filmes e séries para quem gosta de moda!

Filme Crédito: Pexels

Nesta edição do Cotidiano Na Moda, a comentarista Tati Arruda traz como destaque exemplos de filmes e séries para quem gosta de moda – e, por que não, deseja se inspirar na hora de escolher os looks. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Cotidiano na Moda - 16-04-24

AS DICAS DA TATI:

1 – O Diabo Veste Prada (Star Plus) 2006: É um clássico do cinema baseado no romance de Lauren Weisberger. O filme conta a história de Andrea Sachs, uma jovem jornalista recém-formada que consegue um emprego como assistente de Miranda Priestly, a editora-chefe da revista de moda Runway. Ao longo da trama, Andrea aprende a lidar com as exigências do mundo da moda e se transforma em uma profissional competente. O Diabo Veste Prada é uma crítica divertida ao mundo fashionista, além de uma celebração da capacidade humana de superar desafios. Elenco: Meryl Streep/Anne Hathaway

2 – The New Look (Apple) – 2024: Série retratando a vida do estilista Christian Dior. A produção é ambientada no período da Segunda Guerra Mundial numa Paris ocupada pelos nazistas, e foca na carreira do designer, além de todos os dramas pessoais, inspirações e coleções tão icônicas. Além disso, um foco especial é dado a Coco Chanel, cujo reinado na época foi colocado em risco graças ao destaque de Dior e sua marca.

3 - Halston (Netflix): Um mergulho no passado glamouroso dos anos 1970. Desfiles de moda, peças luxuosas, celebridades, festas icônicas, Studio 54 e belas locações em Nova York formam o plano de fundo que ajuda a retratar a vida de Halston, estilista que marcou a moda norte-americana e criou um verdadeiro império com a sua marca homônima - tudo regado a muito álcool, drogas e dramas entre egos.

Mostra um pouco também de um evento histórico da moda: a batalha de Versalhes. O dia 28 de novembro de 1973 se tornou inesquecível para o mundo da moda. Na data, promissores estilistas norte-americanos duelaram com costureiros europeus em um show de bom gosto na França. A Batalha de Versalhes foi um evento para arrecadar fundos para a reforma do palácio. Além de Halston, estavam Oscar de la Renta, Anne Klein. Já do lado francês estavam Marc Bohan, com a marca de Christian Dior, Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierri Cardin...

4 - American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace (Netflix): A Versace é uma das maiores marcas de luxo do mundo e o fim trágico de seu supertalentoso fundador, Gianni Versace, é retratado neste seriado. O estilista foi assassinado à tiros por Andrew Cunanan na porta da sua mansão em Miami, nos Estados Unidos, e a produção resgata como tudo aconteceu, além da repercussão que a morte do artista teve na imprensa e na moda. Os bastidores de como a grife surgiu, da relação dos irmãos Gianni e Donatella.