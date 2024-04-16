Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cotidiano na Moda

Dê o play (e se inspire): filmes e séries para quem gosta de moda!

Ouça as dicas da comentarista Tati Arruda

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 17:54

Publicado em 

16 abr 2024 às 17:54
Filme
Filme Crédito: Pexels
Nesta edição do Cotidiano Na Moda, a comentarista Tati Arruda traz como destaque exemplos de filmes e séries para quem gosta de moda – e, por que não, deseja se inspirar na hora de escolher os looks. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 16-04-24

AS DICAS DA TATI:

1 – O Diabo Veste Prada (Star Plus) 2006: É um clássico do cinema baseado no romance de Lauren Weisberger. O filme conta a história de Andrea Sachs, uma jovem jornalista recém-formada que consegue um emprego como assistente de Miranda Priestly, a editora-chefe da revista de moda Runway. Ao longo da trama, Andrea aprende a lidar com as exigências do mundo da moda e se transforma em uma profissional competente. O Diabo Veste Prada é uma crítica divertida ao mundo fashionista, além de uma celebração da capacidade humana de superar desafios. Elenco: Meryl Streep/Anne Hathaway
2 – The New Look (Apple) – 2024: Série retratando a vida do estilista Christian Dior. A produção é ambientada no período da Segunda Guerra Mundial numa Paris ocupada pelos nazistas, e foca na carreira do designer, além de todos os dramas pessoais, inspirações e coleções tão icônicas. Além disso, um foco especial é dado a Coco Chanel, cujo reinado na época foi colocado em risco graças ao destaque de Dior e sua marca.
3 - Halston (Netflix): Um mergulho no passado glamouroso dos anos 1970. Desfiles de moda, peças luxuosas, celebridades, festas icônicas, Studio 54 e belas locações em Nova York formam o plano de fundo que ajuda a retratar a vida de Halston, estilista que marcou a moda norte-americana e criou um verdadeiro império com a sua marca homônima - tudo regado a muito álcool, drogas e dramas entre egos.
Mostra um pouco também de um evento histórico da moda: a batalha de Versalhes. O dia 28 de novembro de 1973 se tornou inesquecível para o mundo da moda. Na data, promissores estilistas norte-americanos duelaram com costureiros europeus em um show de bom gosto na França. A Batalha de Versalhes foi um evento para arrecadar fundos para a reforma do palácio. Além de Halston, estavam Oscar de la Renta, Anne Klein. Já do lado francês estavam Marc Bohan, com a marca de Christian Dior, Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierri Cardin...
4 - American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace (Netflix): A Versace é uma das maiores marcas de luxo do mundo e o fim trágico de seu supertalentoso fundador, Gianni Versace, é retratado neste seriado. O estilista foi assassinado à tiros por Andrew Cunanan na porta da sua mansão em Miami, nos Estados Unidos, e a produção resgata como tudo aconteceu, além da repercussão que a morte do artista teve na imprensa e na moda. Os bastidores de como a grife surgiu, da relação dos irmãos Gianni e Donatella.
5 - Histórias Para Vestir (Netflix): Olhando para a moda com um aspecto afetivo, o seriado explora a relação que criamos com as nossas roupas, trazendo uma reflexão sobre como algumas peças marcam nossas vidas e representam lembranças importantes. Em oito episódios, o expectador é apresentado à relatos emocionantes de pessoas que compartilham modelos que se tornaram símbolos especiais, como um homem que fala da primeira camisa comprada por ele após mais de 40 anos na prisão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
9 receitas de caldos para festa junina fáceis de fazer
Plenário do Senado Federal
Senadores do ES assinam PEC do 'horário flexível' após avanço da 6x1
Imagem de destaque
Quem é Carlo Ancelotti? Veja a carreira e os títulos do treinador da Seleção Brasileira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados