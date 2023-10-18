Dá para aprender a se vestir melhor com pequenos passos?

Um professor está fazendo sucesso na internet mostrando sua evolução para se vestir. Tib Barreto é um professor baiano que está levando suas dúvidas de como se vestir para o Tik Tok, recebendo dicas dos seguidores e assim evoluindo na sua forma de vestir, mostrando que pequenos detalhes fazem diferença sim.
Inspirada nas dúvidas do professor, nesta edição do Cotidiano na Moda, a comentarista Tati Arruda dá dicas de como os homens podem dar um passinho a mais em direção a um visual mais arrumado.
Cotidiano na Moda - 17-10-23