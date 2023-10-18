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Cotidiano na Moda

Dá para aprender a se vestir melhor com pequenos passos?

Ouça as dicas da comentarista Tatiana Arruda

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 15:02

Publicado em 

18 out 2023 às 15:02
Roupas
Roupas Crédito: Pexels
Um professor está fazendo sucesso na internet mostrando sua evolução para se vestir. Tib Barreto é um professor baiano que está levando suas dúvidas de como se vestir para o Tik Tok, recebendo dicas dos seguidores e assim evoluindo na sua forma de vestir, mostrando que pequenos detalhes fazem diferença sim.
Inspirada nas dúvidas do professor, nesta edição do Cotidiano na Moda, a comentarista Tati Arruda dá dicas de como os homens podem dar um passinho a mais em direção a um visual mais arrumado.
Cotidiano na Moda - 17-10-23

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