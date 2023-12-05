Como inserir itens esportivos nos nossos looks?

Estilo e conforto podem sim andar juntos. E isso tem se tornado uma prioridade nos últimos anos. Por isso, as peças mais esportivas têm ganhado cada vez mais espaço nos armários das pessoas e também nas passarelas dos desfiles das grandes marcas. Mas, como incluir itens esportivos nos nossos looks? Tênis, boné, calça de moletom… será que essas peças podem mesmo fazer parte dos nossos looks do dia a dia? E para o trabalho? Como fazer isso? Este é o tema do Cotidiano na Moda, com a comentarista Tati Arruda. Ouça a conversa completa!