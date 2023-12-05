Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Cotidiano na Moda

Como inserir itens esportivos nos nossos looks?

Ouça os comentários de Tati Arruda

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 17:48

Publicado em 

05 dez 2023 às 17:48
Moletom
Moletom Crédito: Pexels
Estilo e conforto podem sim andar juntos. E isso tem se tornado uma prioridade nos últimos anos. Por isso, as peças mais esportivas têm ganhado cada vez mais espaço nos armários das pessoas e também nas passarelas dos desfiles das grandes marcas. Mas, como incluir itens esportivos nos nossos looks? Tênis, boné, calça de moletom… será que essas peças podem mesmo fazer parte dos nossos looks do dia a dia? E para o trabalho? Como fazer isso? Este é o tema do Cotidiano na Moda, com a comentarista Tati Arruda. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 05-12-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados