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Cotidiano na Moda

Como fazer boas compras de peças de brechós?

Ouça as dicas da comentarista Tati Arruda

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 17:44

Publicado em 

03 out 2023 às 17:44
Brechó
Brechó Crédito: Pexels
Cada vez mais, consumidores têm buscado realizar compras mais conscientes e, por isso, têm recorrido aos brechós para adquirir peças de segunda mão em bom estado. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Boston Consulting Group (BCG), o mercado de itens de moda usados pode crescer de 15 a 20%, ultrapassando o valor do mercado das fast fashions até 2030.
Nesta edição do Cotidiano na Moda, a comentarista Tatiana Arruda fala dos benefícios de se comprar em brechós e dá dicas de como adquirir peças seminovas. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 03-10-23

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