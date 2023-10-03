Como fazer boas compras de peças de brechós?

Cada vez mais, consumidores têm buscado realizar compras mais conscientes e, por isso, têm recorrido aos brechós para adquirir peças de segunda mão em bom estado. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Boston Consulting Group (BCG), o mercado de itens de moda usados pode crescer de 15 a 20%, ultrapassando o valor do mercado das fast fashions até 2030.