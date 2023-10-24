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Cotidiano na Moda

Como escolher o melhor tipo de bolsa pra você?

Ouça as dicas da comentarista Tatiana Arruda

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 17:46

Publicado em 

24 out 2023 às 17:46
Bolsas
Bolsas Crédito: Pexels
De couro, tecido ou plástico. Pequenas, médias ou grandes. Com alça longa, curta, ou as duas opções. Para usar no ombro, transversal ou nas costas. Coloridas ou neutras. São muitas as opções desse acessório que já é muito conhecido do guarda-roupa feminino, mas que tem cada vez mais ganhado espaço no armário dos homens também. Nesta edição de Cotidiano na Moda, a comentarista Tatiana Arruda vai falar sobre as variações de bolsas e as possibilidades para combinar.
As bolsas têm duplo papel na composição dos looks. Além de serem um item prático do dia a dia, são essenciais para a criação de uma estética que transparece personalidade por meio da moda. Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 24-10-23

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