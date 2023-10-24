Como escolher o melhor tipo de bolsa pra você?

De couro, tecido ou plástico. Pequenas, médias ou grandes. Com alça longa, curta, ou as duas opções. Para usar no ombro, transversal ou nas costas. Coloridas ou neutras. São muitas as opções desse acessório que já é muito conhecido do guarda-roupa feminino, mas que tem cada vez mais ganhado espaço no armário dos homens também. Nesta edição de Cotidiano na Moda, a comentarista Tatiana Arruda vai falar sobre as variações de bolsas e as possibilidades para combinar.