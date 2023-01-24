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Cotidiano na Moda

Como comprar roupas online: dicas para acertar na hora da escolha!

As dicas são da comentarista Tati Arruda

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 17:50

Publicado em 

24 jan 2023 às 17:50
Compra Online
Compra Online Crédito: Pixabay
Nesta edição do Cotidiano na Moda, a comentarista Tati Arruda traz dicas e orientações para quem deseja tem o hábito de fazer compras online. O que ficar atento na hora da compra pra não errar? Ouça a conversa completa!
Cotidiano na Moda - 24-01-23

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